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Батагов потрапив у запас Трабзонспора на матч кваліфікації Ліги Європи

Олександр Булава — 15 серпня, 18:35
Батагов потрапив у запас Трабзонспора на матч кваліфікації Ліги Європи
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов розпочне у запасі матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Рапіда.

Для 22-річного оборонця це може стати дебютна гра за турецький клуб після переходу із Зорі.

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. У першому матчі перемогу здобули австрійці з рахунком 1:0.

Нагадаємо, напередодні Трабзонспор оголосив про перехід українця із луганської Зорі. Він підписав контракт на 4 роки з можливістю продовження ще на рік.

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