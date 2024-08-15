Батагов потрапив у запас Трабзонспора на матч кваліфікації Ліги Європи

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов розпочне у запасі матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Рапіда.

Для 22-річного оборонця це може стати дебютна гра за турецький клуб після переходу із Зорі.

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. У першому матчі перемогу здобули австрійці з рахунком 1:0.

Нагадаємо, напередодні Трабзонспор оголосив про перехід українця із луганської Зорі. Він підписав контракт на 4 роки з можливістю продовження ще на рік.