Арсенал оформив найдорожче підписання в історії жіночого футболу

Арсенал завершив підписання нападниці Ліверпуля та збірної Канади Олівії Сміт.

Про це повідомила пресслужба лондонців.

Контракт розраховано на чотири роки, а "каноніри" сплатили один мільйон фунтів. Таким чином, цей перехід став рекордним в історії жіночого футболу.

Welcome to The Arsenal, Olivia Smith 🤩 — Arsenal Women (@ArsenalWFC) July 17, 2025

Попереднє таке досягнення належало Наомі Гірму з Челсі – "сині" оформили її перехід з Сан-Дієго за 900 000 фунтів.

Минулого сезону Сміт забила сім голів у 20 зіграних матчах в межах жіночої Суперліги, а Ліверпуль посів підсумкове сьоме місце.

Раніше повідомлялось, що Арсенал погодив новий контракт з одним зі своїх зіркових вихованців.