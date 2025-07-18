Арсенал оформив найдорожче підписання в історії жіночого футболу
Олівія Сміт
Арсенал
Арсенал завершив підписання нападниці Ліверпуля та збірної Канади Олівії Сміт.
Про це повідомила пресслужба лондонців.
Контракт розраховано на чотири роки, а "каноніри" сплатили один мільйон фунтів. Таким чином, цей перехід став рекордним в історії жіночого футболу.
Попереднє таке досягнення належало Наомі Гірму з Челсі – "сині" оформили її перехід з Сан-Дієго за 900 000 фунтів.
Минулого сезону Сміт забила сім голів у 20 зіграних матчах в межах жіночої Суперліги, а Ліверпуль посів підсумкове сьоме місце.
Раніше повідомлялось, що Арсенал погодив новий контракт з одним зі своїх зіркових вихованців.