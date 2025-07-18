Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Арсенал оформив найдорожче підписання в історії жіночого футболу

Володимир Максименко — 18 липня 2025, 08:11
Арсенал оформив найдорожче підписання в історії жіночого футболу
Олівія Сміт
Арсенал

Арсенал завершив підписання нападниці Ліверпуля та збірної Канади Олівії Сміт.

Про це повідомила пресслужба лондонців.

Контракт розраховано на чотири роки, а "каноніри" сплатили один мільйон фунтів. Таким чином, цей перехід став рекордним в історії жіночого футболу.

Попереднє таке досягнення належало Наомі Гірму з Челсі – "сині" оформили її перехід з Сан-Дієго за 900 000 фунтів.

Минулого сезону Сміт забила сім голів у 20 зіграних матчах в межах жіночої Суперліги, а Ліверпуль посів підсумкове сьоме місце.

Раніше повідомлялось, що Арсенал погодив новий контракт з одним зі своїх зіркових вихованців.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Футбольні трансфери

Арсенал (Лондон)

Арсенал погодив довгостроковий контракт з Нванері
Захисник Валенсії вирушив у Лондон для завершення трансферу в Арсенал
Арсенал хоче підсилитися центральним захисником Валенсії
Дьокереш – про можливість виступати в АПЛ: Це була б солодка помста
Челсі погодився продати вінгера в Арсенал

Останні новини