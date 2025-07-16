Арсенал погодив довгостроковий контракт з Нванері
Ітан Нванері
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Атакувальний півзахисник Арсенала Ітан Нванері погодився підписати новий контракт з клубом.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Строки майбутньої угоди невідомі, але британські ЗМІ зазначали, що вона буде довгостроковою. Сам Нванері також отримає суттєве підвищення зарплати.
Раніше повідомлялось про інтерес Челсі до хавбека. На тлі інтересу "канонірів" до Ноні Мадуеке інсайдери допускали можливість обміну гравцями з доплатою.
Минулого сезону Нванері зіграв 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив дев'ять голів та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що захисник Валенсії вирушив у Лондон для завершення трансферу в Арсенал.