Арсенал погодив довгостроковий контракт з Нванері

Атакувальний півзахисник Арсенала Ітан Нванері погодився підписати новий контракт з клубом.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Строки майбутньої угоди невідомі, але британські ЗМІ зазначали, що вона буде довгостроковою. Сам Нванері також отримає суттєве підвищення зарплати.

🚨🔴⚪️ Arsenal have reached an agreement in principle with Ethan Nwaneri over new deal!



After progress in talks reported last weekend, Nwaneri and his camp have now agreed to sign new contract at the club.



Ethan always gave priority to #AFC despite interest from several clubs. pic.twitter.com/xURXQ3UbfQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2025

Раніше повідомлялось про інтерес Челсі до хавбека. На тлі інтересу "канонірів" до Ноні Мадуеке інсайдери допускали можливість обміну гравцями з доплатою.

Минулого сезону Нванері зіграв 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив дев'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що захисник Валенсії вирушив у Лондон для завершення трансферу в Арсенал.