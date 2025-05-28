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Арсенал завершує трансфер Субіменді за 51 млн фунтів

Олександр Булава — 28 травня 2025, 18:42
Арсенал завершує трансфер Субіменді за 51 млн фунтів
Getty Images

Лондонський Арсенал завершує підписання півзахисника Реал Сосьєдада Мартіна Субіменді.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Каноніри" активували клаусулу у контракті гравця, яка становить 51 млн фунтів. Після того, як всі контрактні деталі будуть врегульовані, іспанський гравець пройде медичне обстеження перед завершенням переходу.

26-річний опорник підпише довгострокову угоду з англійським клубом.

У сезоні-2024/25 Субіменді зіграв 48 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.

Напередодні про відхід з Арсенала оголосив Жоржиньо. Гравець продовжить кар'єру в Фламенго. Переговори між хавбеком і бразильським клубом стартували ще в січні та увінчалися успіхом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Реал Сосьєдад Футбольні трансфери Арсенал Лондон Мартін Субіменді

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