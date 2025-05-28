Арсенал завершує трансфер Субіменді за 51 млн фунтів

Лондонський Арсенал завершує підписання півзахисника Реал Сосьєдада Мартіна Субіменді.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Каноніри" активували клаусулу у контракті гравця, яка становить 51 млн фунтів. Після того, як всі контрактні деталі будуть врегульовані, іспанський гравець пройде медичне обстеження перед завершенням переходу.

26-річний опорник підпише довгострокову угоду з англійським клубом.

У сезоні-2024/25 Субіменді зіграв 48 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.

Напередодні про відхід з Арсенала оголосив Жоржиньо. Гравець продовжить кар'єру в Фламенго. Переговори між хавбеком і бразильським клубом стартували ще в січні та увінчалися успіхом.