Незважаючи на оренду: Арсенал планує продати Зінченка вже взимку – журналіст

Арсенал планує продати українського універсала Олександра Зінченка вже взимку, незважаючи на його оренду в Ноттінгем Форест.

Про це повідомив журналіст TBR Football Грем Бейлі.

За його інформацією, керівництво лондонців готове розглянути пропозиції.

"Як нам відомо, варіант із повноцінним трансфером Зінченка все ще на столі. І шанси на це досить високі", – повідомив Бейлі.

Зазначається, що контракт 27-річного захисника з Арсеналом спливає влітку 2026 року, і керівництво клубу не має наміру продовжувати угоду.

Крім того, Зінченко входить до числа найбільш високооплачуваних футболістів команди, що, за даними джерела, також впливає на готовність клубу розглянути пропозиції щодо його продажу.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розглядає можливість реконструкції власного домашнього стадіону, Emirates Stadium.