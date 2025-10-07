Українська правда
Арсенал хоче розширити свій стадіон

Олег Дідух — 7 жовтня 2025, 18:27
Getty Images

Лондонський Арсенал розглядає можливість реконструкції власного домашнього стадіону, Emirates Stadium.

Про це повідомляє The Telegraph.

Наразі місткість стадіону становить 60 тисяч глядачів, Арсенал хоче розширити арену ще на 10 тисяч – до 70 тисяч. Вартість робіт оцінюють в 580 мільйонів євро.

На період проведення робіт "Каноніри" можуть тимчасово переїхати на головну арену Англії – Вемблі. Раніше Арсенал уже грав на цьому стадіоні в 1998 – 2000 роках.

Нагадаємо, Emirates Stadium побудований менш ніж 20 років тому. Будівництво арени стартувало в 2004 році та було завершене в 2006 році. Арсенал грає на цій арені з сезону-2006/07, коли покинув легендарний Хайбері.

Раніше повідомлялося про те, що Арсенал підвищив зарплату голкіперу Давіду Раї.

