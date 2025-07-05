Арсенал розпочав переговори з талановитим хавбеком щодо нового контракту

Арсенал розпочав предметні переговори з Ітаном Нванері щодо нового контракту.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуб чекав, коли хавбеку виповниться 18 років, щоб розпочати переговори про підписання довгострокового контракту із суттєвим підвищенням зарплати.

🚨🔵 Chelsea have been showing interest in Ethan Nwaneri situation, only in case new deal won’t be sealed with Arsenal.



Nwaneri & Arsenal, in talks over new deal while player wants game time guaranteed.



Separate deal from Madueke who agreed personal terms with Arsenal. 🤝🏻 pic.twitter.com/yDjopPHTNK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2025

Сам Нванері не проти залишитись в рідному клубі, але хоче отримати гарантії від Мікеля Артети, що матиме ігрову практику. На тлі інтересу лондонців до Ноні Мадуеке, за ситуацією почав стежити Челсі. Цікаво, що ці два потенційні трансфери не залежать один від одного.

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Минулого сезону Нванері зіграв 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив дев'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше Арсенал оголосив ім'я суперника на товариський турнір Emirates Cup.