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Арсенал розпочав переговори з талановитим хавбеком щодо нового контракту

Володимир Максименко — 5 липня 2025, 20:50
Ітан Нванері
Ітан Нванері
Nike

Арсенал розпочав предметні переговори з Ітаном Нванері щодо нового контракту.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуб чекав, коли хавбеку виповниться 18 років, щоб розпочати переговори про підписання довгострокового контракту із суттєвим підвищенням зарплати.

Сам Нванері не проти залишитись в рідному клубі, але хоче отримати гарантії від Мікеля Артети, що матиме ігрову практику. На тлі інтересу лондонців до Ноні Мадуеке, за ситуацією почав стежити Челсі. Цікаво, що ці два потенційні трансфери не залежать один від одного.

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Минулого сезону Нванері зіграв 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив дев'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше Арсенал оголосив ім'я суперника на товариський турнір Emirates Cup.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Ітан Нванері

Ітан Нванері

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