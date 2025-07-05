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Арсенал розпочав переговори щодо особистого контракту з одноклубником Мудрика

Володимир Максименко — 5 липня 2025, 16:17
Арсенал розпочав переговори щодо особистого контракту з одноклубником Мудрика
x.com/ChelseaFC

Лондонський Арсенал наблизився до підписання атакувального півзахисника Челсі Ноні Мадуеке.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони розпочали переговори щодо умов особистого контракту. Футболіст хоча й не просив Челсі відкрито про трансфер, але повідомляється, що він готовий до нового виклику.

У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро. 

До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялось, що до Лондона прибув майбутній новачок "канонірів" Мартін Субіменді.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Футбольні трансфери Челсі Ноні Мадуеке

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