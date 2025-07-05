Арсенал розпочав переговори щодо особистого контракту з одноклубником Мудрика
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Лондонський Арсенал наблизився до підписання атакувального півзахисника Челсі Ноні Мадуеке.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Сторони розпочали переговори щодо умов особистого контракту. Футболіст хоча й не просив Челсі відкрито про трансфер, але повідомляється, що він готовий до нового виклику.
У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.
До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів.
Раніше повідомлялось, що до Лондона прибув майбутній новачок "канонірів" Мартін Субіменді.