Арсенал розпочав переговори щодо особистого контракту з одноклубником Мудрика

Лондонський Арсенал наблизився до підписання атакувального півзахисника Челсі Ноні Мадуеке.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони розпочали переговори щодо умов особистого контракту. Футболіст хоча й не просив Челсі відкрито про трансфер, але повідомляється, що він готовий до нового виклику.

🚨🔴⚪️ Understand Arsenal have now started advancing on personal terms discussions with Noni Madueke.



Madueke hasn’t asked to leave Chelsea at this stage, focused on Club World Cup; meanwhile he’s understood to be open to Arsenal move.



Nothing agreed/close between clubs yet. pic.twitter.com/crWyMA4AXV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2025

У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.

До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялось, що до Лондона прибув майбутній новачок "канонірів" Мартін Субіменді.