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Арсенал оголосив суперника на товариський Emirates Cup

Володимир Максименко — 5 липня 2025, 17:29
Арсенал оголосив суперника на товариський Emirates Cup
Мікель Артета
УЄФА

Лондонський Арсенал оголосив суперника на традиційний передсезонний Emirates Cup.

Про це повідомила пресслужба "канонірів".

Так, 9 серпня підопічні Артети зіграють проти Атлетика з Більбао. Стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом.

За два дні до цього, також на "Ешбертон Гроув", Арсенал зіграє товариський матч проти Вільярреала.

Emirates Cup розігрується з 2007 року, а рекордсменом за кількістю перемог є саме лондонський колектив – 8. Також у різні роки турнір вигравали Гамбург, Галатасарай, Валенсія та Ліон.

Раніше Арсенал виступив із заявою щодо звинувачень Томаса Парті у зґвалтуванні.

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