Арсенал оголосив суперника на товариський Emirates Cup
Мікель Артета
УЄФА
Лондонський Арсенал оголосив суперника на традиційний передсезонний Emirates Cup.
Про це повідомила пресслужба "канонірів".
Так, 9 серпня підопічні Артети зіграють проти Атлетика з Більбао. Стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом.
За два дні до цього, також на "Ешбертон Гроув", Арсенал зіграє товариський матч проти Вільярреала.
Emirates Cup розігрується з 2007 року, а рекордсменом за кількістю перемог є саме лондонський колектив – 8. Також у різні роки турнір вигравали Гамбург, Галатасарай, Валенсія та Ліон.
Раніше Арсенал виступив із заявою щодо звинувачень Томаса Парті у зґвалтуванні.