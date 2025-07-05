Арсенал оголосив суперника на товариський Emirates Cup

Лондонський Арсенал оголосив суперника на традиційний передсезонний Emirates Cup.

Про це повідомила пресслужба "канонірів".

Так, 9 серпня підопічні Артети зіграють проти Атлетика з Більбао. Стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом.

Back at our home 🏡



We will play two friendlies at Emirates Stadium next month 👇 — Arsenal (@Arsenal) July 5, 2025

За два дні до цього, також на "Ешбертон Гроув", Арсенал зіграє товариський матч проти Вільярреала.

Emirates Cup розігрується з 2007 року, а рекордсменом за кількістю перемог є саме лондонський колектив – 8. Також у різні роки турнір вигравали Гамбург, Галатасарай, Валенсія та Ліон.

Раніше Арсенал виступив із заявою щодо звинувачень Томаса Парті у зґвалтуванні.