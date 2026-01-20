Арсенал віддасть свого наймолодшого дебютанта в оренду Марселю

Лондонський клуб Арсенал домовився про перехід 18-річного півзахисника Ітана Нванері до складу Марселя на правах оренди.

Про це повідомляє Девід Орнстейн.

Очікується, що хавбек потрапить до заявки Арсенала на найближчий матч Ліги чемпіонів проти Інтера, після чого вирушить до Франції для проходження медогляду.

За умовами угоди, Марсель повністю покриватиме заробітну плату футболіста, а також сплатить Арсеналу значну суму за саму оренду. Остаточний розмір виплати залежатиме від кількості матчів, які хавбек проведе у складі нової команди.

Контракт не передбачає опції викупу, тому після завершення сезону гравець має повернутися.

Ітан Нванері є наймолодшим дебютантом в історії Арсенала та англійської Прем'єр-ліги, вперше зігравши на професійному рівні у віці 15 років.

Цього сезону Нванері зіграв 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи.

Раніше повідомлялось, що Борнмут також проявив предметний інтерес до атакувального півзахисника Арсенала Ітана Нванері.