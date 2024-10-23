Ганебні 75 хвилин та блискучі 20: реакція соцмереж на поразку Шахтаря від Арсеналу

У вівторок, 22 жовтня, Шахтар зазнав поразки на виїзді у грі проти Арсеналу у межах третього туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Український колектив поступився із мінімальним рахунком, що викликало чимало здивування у фанатів "гірників", які очікували розгрому.

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Редакція сайту Чемпіон вже традиційно зібрала реакцію соцмереж на матч Шахтаря у єврокубках.

В цілому, донецький колектив хвалять за те, що поразка не була ганебно, проте є і критика. Фанати не розуміють, як команда грала 75 хвилин погано, але інші 20 виглядала неймовірно.

Натомість вболівальники Арсеналу чекали від команда набагато більшого. Фани підкреслюють, що реалізація у команди доволі погана, рахунок мав би бути 3:0.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться із Янг Бойз, ПСВ, Баварією, Брестом та Боруссією Дортмунд.