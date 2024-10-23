Визначився найгірший гравець матчу Арсенал – Шахтар за версією WhoScored

У вівторок, 22 жовтня, Шахтар на виїзді програв Арсеналу в межах 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/25.

Матч завершися з рахунком 1:0 на користь лондонського клубу. Найгіршим гравцем матчу було визнано нападника донецького клубу Олександра Зубкова, який отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку 5.8.

У Арсенала гірше за всіх виступив півзахисник Леандро Троссар, який отримав оцінку 5.9. Зазначимо, що бельгієць не зміг реалізувати пенальті на 77-й хвилині, який відбив голкіпер "гірників" Дмитро Різник.

У вівторок, 22 жовтня, в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 відбулося дев'ять поєдинків.