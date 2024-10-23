Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився найгірший гравець матчу Арсенал – Шахтар за версією WhoScored

Олексій Мурзак — 23 жовтня, 00:28
Визначився найгірший гравець матчу Арсенал – Шахтар за версією WhoScored
ФК Шахтар

У вівторок, 22 жовтня, Шахтар на виїзді програв Арсеналу в межах 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/25.

Матч завершися з рахунком 1:0 на користь лондонського клубу. Найгіршим гравцем матчу було визнано нападника донецького клубу Олександра Зубкова, який отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку 5.8.

У Арсенала гірше за всіх виступив півзахисник Леандро Троссар, який отримав оцінку 5.9. Зазначимо, що бельгієць не зміг реалізувати пенальті на 77-й хвилині, який відбив голкіпер "гірників" Дмитро Різник.

У вівторок, 22 жовтня, в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 відбулося дев'ять поєдинків.

Ліга чемпіонів Шахтар Арсенал Лондон Ліга чемпіонів-2024/25

Ліга чемпіонів

Ганебні 75 хвилин та блискучі 20: реакція соцмереж на поразку Шахтаря від Арсеналу
Ліга чемпіонів 2024/25: календар, трансляції та результати
Шахтар знову не забив: гірники програли Арсеналу в Лондоні
Арсенал – Шахтар: відео голів матчу
Арсенал – Шахтар 1:0. Як "гірники" зазнали ще однієї поразки в ЛЧ

Останні новини