Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі з хеттриком Нету розгромив Халл, Рексем вибив Іпсвіч в 1/16 фіналу Кубку Англії

Олексій Мурзак — 14 лютого 2026, 00:12
Челсі з хеттриком Нету розгромив Халл, Рексем вибив Іпсвіч в 1/16 фіналу Кубку Англії

У суботу, 13 лютого, відбулося два матчі 1/16 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2025/26.

Так, Челсі з рахунком 4:0 розгромив Халл Сіті, а хеттриком у складі "синіх" відзначився Педру Нету.

Водночас у паралельному матчі свій переможний шлях продовжив Рексем. Клуб, співвласниками якого є американський актор Роб МакЕлгенні та канадський актор Раян Рейнольдс, який відомий за роллю у фільму Дедпул, на шляху до 1/8 фіналу вибив Іпсвіч.

Кубок Англії
1/16 фіналу, 13 лютого

Рексем – Іпсвіч 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 34 Віндасс

Халл Сіті – Челсі 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Нету, 0:2 – 51 Нету, 0:3 – 59 Естеван, 0:4 – 71 Нету

Нагадаємо, у попередньому раунді Рексем переграв Ноттінгем Форест.

Кубок Англії

Кубок Англії

Лідер оборони Ліверпуля розкритикував Собослая, фінт якого обернувся для команди пропущеним голом
Українці дізналися наступних суперників у Кубку Англії: результати жеребкування
Макаллістер з двома асистами допоміг Ліверпулю розгромити Барнслі в Кубку Англії
Арсенал розгромив Портсмут, Брайтон з голом Велбека вибив Манчестер Юнайтед у Кубку Англії
Вперше з 2016 року: Челсі перемогою над Чарльтоном в Кубку Англії перервав неприємну тенденцію нових тренерів

Останні новини