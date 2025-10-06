Капітан Арсенала отримав травму зв'язок

Капітан Арсенала та збірної Норвегії Мартін Едегор отримав травму у матчі АПЛ проти Вест Гема.

Про це повідомила пресслужба "канонірів".

У хавбека діагностовано ушкодження медіальної колатеральної зв'язки лівого коліна. Точні строки відновлення гравця залишаються невідомими.

A medical update on Martin Odegaard 👇 — Arsenal (@Arsenal) October 5, 2025

Едегор точно пропустить жовтневі матчі збірної та залишиться у Лондоні для додаткового обстеження та лікування.

Цього сезону норвежець зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі. Також зазначимо, що це вже третій домашній матч поспіль, який Мартін не зміг дограти через ушкодження – раніше він мав проблеми з плечем.

Раніше Едегор потрапив до символічної збірної тижня в Лізі чемпіонів.