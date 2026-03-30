Арсенал працює над трансфером талановитого німецького форварда

Нападник Брюгге та молодіжної збірної Німеччини Ніколо Тресольді може продовжити кар'єру в лондонському Арсеналі.

Про це повідомляє Крістіан Фальк.

За його інформацією, переговори вже перебувають у активній фазі. 21-річним нападником цікавиться декілька клубів, проте саме Арсенал наразі вважається фаворитом.

Контракт Тресольді з Брюгге діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 13 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку 21-річного гравця 17 голів і 5 асистів у 48 матчах за Брюгге в усіх турнірах. Тресольді наразі виступає за молодіжну збірну Німеччини U-21, за яку відзначився 12 голами в 23 матчах.

