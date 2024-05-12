Арсенал Зінченка здолав Манчестер Юнайтед та повернув перше місце в АПЛ
Лондонський Арсенал на виїзді обіграв Манчестер Юнайтед у 37 турі чемпіонату Англії.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол у грі забив Леандро Троссард, який замкнув передачу Кая Гаверца у воротарському майданчику МЮ.
Український захисник лондонського клубу Олександр Зінченко поєдинок провів на лаві запасних.
Чемпіонат Англії — АПЛ
37 тур, 12 травня
Манчестер Юнайтед — Арсенал 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 20 Троссард
Перемога дозволила "канонірам" очолити турнірну таблицю чемпіонату з 86 очками в активі. У другого Манчестер Сіті 85 балів та гра у запасі. МЮ з 54 балами залишився на восьмій позиції.
Арсенал 19 травня вдома зіграє останній матч сезону-2023/24 в АПЛ проти Евертона. Манчестер Сіті 14 травня на виїзді зустрінеться із Тоттенгемом, а 19 травня прийме Вест Гем.
Напередодні Челсі з голом Михайла Мудрика вирвав перемогу над Ноттінгемом, Борнмут Іллі Забарного програв Брентфорду Єгора Ярмолюка.