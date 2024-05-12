Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Арсенал Зінченка здолав Манчестер Юнайтед та повернув перше місце в АПЛ

— 12 травня, 20:25
Арсенал Зінченка здолав Манчестер Юнайтед та повернув перше місце в АПЛ

Лондонський Арсенал на виїзді обіграв Манчестер Юнайтед у 37 турі чемпіонату Англії.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у грі забив Леандро Троссард, який замкнув передачу Кая Гаверца у воротарському майданчику МЮ.

Український захисник лондонського клубу Олександр Зінченко поєдинок провів на лаві запасних.

Чемпіонат Англії — АПЛ

37 тур, 12 травня

Манчестер Юнайтед — Арсенал 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 Троссард

Перемога дозволила "канонірам" очолити турнірну таблицю чемпіонату з 86 очками в активі. У другого Манчестер Сіті 85 балів та гра у запасі. МЮ з 54 балами залишився на восьмій позиції.

Арсенал 19 травня вдома зіграє останній матч сезону-2023/24 в АПЛ проти Евертона. Манчестер Сіті 14 травня на виїзді зустрінеться із Тоттенгемом, а 19 травня прийме Вест Гем.

Напередодні Челсі з голом Михайла Мудрика вирвав перемогу над Ноттінгемом, Борнмут Іллі Забарного програв Брентфорду Єгора Ярмолюка.

Чемпіонат Англії, АПЛ Олександр Зінченко Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон

Арсенал Лондон

Ліверпуль вибув із чемпіонської гонки АПЛ
Забарний — у старті Борнмута на матч з Арсеналом Зінченка
Арсенал — Борнмут: де дивитися матч АПЛ
Арсенал запропонував новий контракт Жоржиньйо
Арсенал Зінченка переміг Тоттенгем, Борнмут Забарного розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ

Останні новини