Арсенал Зінченка здолав Манчестер Юнайтед та повернув перше місце в АПЛ

Лондонський Арсенал на виїзді обіграв Манчестер Юнайтед у 37 турі чемпіонату Англії.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у грі забив Леандро Троссард, який замкнув передачу Кая Гаверца у воротарському майданчику МЮ.

Український захисник лондонського клубу Олександр Зінченко поєдинок провів на лаві запасних.

Чемпіонат Англії — АПЛ

37 тур, 12 травня

Манчестер Юнайтед — Арсенал 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 Троссард

Перемога дозволила "канонірам" очолити турнірну таблицю чемпіонату з 86 очками в активі. У другого Манчестер Сіті 85 балів та гра у запасі. МЮ з 54 балами залишився на восьмій позиції.

Арсенал 19 травня вдома зіграє останній матч сезону-2023/24 в АПЛ проти Евертона. Манчестер Сіті 14 травня на виїзді зустрінеться із Тоттенгемом, а 19 травня прийме Вест Гем.

Напередодні Челсі з голом Михайла Мудрика вирвав перемогу над Ноттінгемом, Борнмут Іллі Забарного програв Брентфорду Єгора Ярмолюка.