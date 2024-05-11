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Челсі з голом Мудрика вирвав перемогу над Ноттінгемом, Борнмут Забарного програв Брентфорду Ярмолюка: результати матчів 37 туру АПЛ

— 11 травня, 21:27
Челсі з голом Мудрика вирвав перемогу над Ноттінгемом, Борнмут Забарного програв Брентфорду Ярмолюка: результати матчів 37 туру АПЛ

У межах 37 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) відбулися вісім матчів.

Зокрема Челсі з голом Михайла Мудрика здолав Ноттінгем (3:2), Манчестер Сіті розгромно переміг Фулгем (4:0), Борнмут з Іллею Забарним у складі програв Брентфорду (1:2) Єгора Ярмолюка, який вийшов на заміну, а Евертон без травмованого українця Віталія Миколенка мінімально здолав Шеффілд Юнайтед (1:0).

Український вінгер Мудрик вийшов у старті та відкрив рахунок уже на 8 хвилині. Гравець забив уперше з 11 березня, коли відзначився у ворота Ньюкасла. Його замінили на 73 хвилині. Наприкінці матчу завдяки м'ячам вінгера Рахіма Стерлінг і форварда Ніколя Джексона лондонці зуміли вирвати перемогу, поступаючись у рахунку по ходу зустрічі 1:2.

Гол Мудрика

Оборонець Забарний традиційно провів весь матч, а напередодні отримав нагороду кращого гравця сезону клубу за підсумками голосування вболівальників.

Героєм першої зустрічі дня Ман Сіті Фулгем став хорватський захисник Йошко Гвардіол, який відзначився дублем у ворота суперників. Ще один м'яч записав на свій рахунок півзахисник Філ Фоден. А також з пенальті відзначився форвард Рівера Хуліан Альварес.

Ман Сіті зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці, випереджаючи другу команду на 10 очок. А Ліверпуль вибув із чемпіонської гонки.

Чемпіонат Англії з футболу — АПЛ
37 тур, 11 травня

Фулгем — Манчестер Сіті 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Гвардіол, 0:2 - 59 Фоден, 0:3 - 71 Гвардіол, 0:4 - 90+7 Альварес (пен.)

Борнмут — Брентфорд 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 87 Мбемо, 1:1 - 90 Соланке, 1:2 - 90+5 Вісса

Вест Гем — Лутон 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Лаконга, 1:1 - 54 Ворд-Праус, 2:1 - 66 Соучек, 3:1 Ірті

Вулвергемптон — Крістал Пелес 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 26 Олісе, 0:2 - 28 Матета, 1:2 - 68 Кунья, 1:3 - 23 Езе

Евертон — Шеффілд Юнайтед 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 31 Дукуре

Ньюкасл — Брайтон 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Велтман, 1:1 - 45+5 Лонгстофф

Тоттенгем — Бернлі 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Каллен, 1:1 - 32 Порро, 2:1 - 82 ван де Вен

Ноттінгем Челсі 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Мудрик, 1:1 - 16 Болі, 2:1 - 75 Хадсон-Одой, 2:2 - 80 Стерлінг, 2:3 - 82 Джексон

Нагадаємо, у минулому турі Челсі здобув розгромну перемогу над Вест Гемом, а Борнмут поступився Арсеналу Олександра Зінченка.

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