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Відхрестилися від гравця: Арсенал виступив із заявою щодо звинувачен Парті у зґвалтуванні

Олексій Погорелов — 5 липня 2025, 10:23
Томас Парті
Томас Парті
IMAGO

Лондонський Арсенал виступив із заявою щодо звинувачень, які були висунуті Томасу Парті, ексхавбеку "канонірів".

Про це повідомляє ВВС.

Вчора, 4 липня, з'явилася інформація, що 32-річний ганець постане перед судом в результаті шести звинувачень у зґвалтуванні та сексуальному насильстві двох жінок.

Це сталося одразу після того, як футболіст отримав статус вільного агента, оскільки 1 липня завершився його контракт з Арсеналом. У зв'язку із цими звинуваченнями представник лондонців озвучив позицію клубу.

"Контракт гравця закінчився 30 червня. У зв'язку з триваючими судовими розглядами клуб не може коментувати цю справу", – сказав представник Арсенала.

Томас Парті виступав за Арсенал з жовтня 2020 року, перейшовши з мадридського Атлетико за 50 мільйонів євро. Хавбек міг повернутися до "матрацників", проте висунуті звинувачення поставили хрест на цих планах іспанців.

Раніше стало відомо, що Арсенал розірвав контракт з травматичним захисником.

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Арсенал Лондон

Томасу Парті висунули звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві
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