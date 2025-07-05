Відхрестилися від гравця: Арсенал виступив із заявою щодо звинувачен Парті у зґвалтуванні

Лондонський Арсенал виступив із заявою щодо звинувачень, які були висунуті Томасу Парті, ексхавбеку "канонірів".

Про це повідомляє ВВС.

Вчора, 4 липня, з'явилася інформація, що 32-річний ганець постане перед судом в результаті шести звинувачень у зґвалтуванні та сексуальному насильстві двох жінок.

Це сталося одразу після того, як футболіст отримав статус вільного агента, оскільки 1 липня завершився його контракт з Арсеналом. У зв'язку із цими звинуваченнями представник лондонців озвучив позицію клубу.

"Контракт гравця закінчився 30 червня. У зв'язку з триваючими судовими розглядами клуб не може коментувати цю справу", – сказав представник Арсенала.

Томас Парті виступав за Арсенал з жовтня 2020 року, перейшовши з мадридського Атлетико за 50 мільйонів євро. Хавбек міг повернутися до "матрацників", проте висунуті звинувачення поставили хрест на цих планах іспанців.

Раніше стало відомо, що Арсенал розірвав контракт з травматичним захисником.