Арсенал домовився про перехід півзахисника збірної Іспанії

Півзахисник Реал Сосьєдада та збірної Іспанії Мартін Субіменді домовився про перехід в лондонський Арсенал.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

26-річний опорник погодився підписати довгостроковий контракт з "канонірами. Арсенал активує суму викупу гравця за 60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що про завершення трансферу буде оголошено в перші дні трансферного вікна. Згоди самого Субіменді на перехід було отримано ще взимку, але підписання перенесли на літо через тонкощі фінансового фейр-плею та правил сталого розвитку.

У сезоні-2024/25 Субіменді зіграв 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.

Раніше повідомлялося, що Арсенал сподівається зберегти свого центрбека Вільяма Саліба, запропонувавши йому новий контракт.