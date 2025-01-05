Атлетико достроково припинив співпрацю зі спортивним директором

Мадридський Атлетико оголосив про розірвання контракту спортивного директора Андреа Берти за взаємною згодою сторін.

Про це розставання "кольчонерос" повідомили на своєму сайті.

"Андреа Берта і клуб досягли угоди про розірвання контракту. Це рішення знаменує кінець більш ніж десятирічної роботи, відзначеної хорошими спортивними результатами і зростанням клубу. Ми хотіли б подякувати Андреа за його зусилля, відрність і самовідданість протягом цих 11 років і бажаємо йому всього найкращого на новому професійному етапі", – йдеться у заяві клубу.

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Андреа Берта з'явився в Атлетико у травні 2013 року, коли він обійняв посаду технічного директора. У липні 2017 року 53-річний італієць став спортивним директором.

За час роботи Берти у клубі "матрацники" двічі ставали чемпіонами Іспанії та по одному разу вигравали Кубок та Суперкубок Іспанії, а також Лігу Європи та Суперкубок УЄФА.

Це не єдине розставання великого клубу зі спортивним директором останнім часом. У грудні Манчестер Юнайтед звільнив Дена Ешворта який пропрацював на "Олд Траффорд" всього п'ять місяців.