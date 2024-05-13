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Манчестер Юнайтед — Арсенал 0:1: огляд матчу АПЛ

Phillip Hess — 13 травня, 00:42
Манчестер Юнайтед — Арсенал 0:1: огляд матчу АПЛ

Лондонський Арсенал на виїзді обіграв Манчестер Юнайтед у 37 турі чемпіонату Англії.

Український захисник лондонського клубу Олександр Зінченко поєдинок провів на лаві запасних.

Огляд матчу

Чемпіонат Англії — АПЛ
37 тур, 12 травня

Манчестер Юнайтед — Арсенал 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 Троссард

Перемога дозволила "канонірам" очолити турнірну таблицю чемпіонату з 86 очками в активі. У другого Манчестер Сіті 85 балів та гра у запасі. МЮ з 54 балами залишився на восьмій позиції.

Арсенал 19 травня вдома зіграє останній матч сезону-2023/24 в АПЛ проти Евертона. Манчестер Сіті 14 травня на виїзді зустрінеться із Тоттенгемом, а 19 травня прийме Вест Гем.

Напередодні Челсі з голом Михайла Мудрика вирвав перемогу над Ноттінгемом, Борнмут Іллі Забарного програв Брентфорду Єгора Ярмолюка.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) ВІДЕООГЛЯД Олександр Зінченко Манчестер Юнайтед

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