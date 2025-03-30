Арсенал зацікавлений у підписанні зіркового форварда Спортинга

Лондонський Арсенал має намір підсилити атакувальну ланку та проявляє сильний інтерес до форварда Спортинга Віктора Дьокереша.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Спортивний директор "канонірів" Андреа Берта є великим шанувальником таланту шведського нападника та вважає, що Дьокереш має бути одним з основних кандидатів на підсилення позицїі форварда.

Зазначається, що варіант з підписанням 26-річного шведа може бути більш реалістичним за його земляка Александера Ісака, що виступає за Ньюкасл.

У нинішньому сезоні Віктор Дьокереш провів 42 поєдинки за лісабонський клуб в усіх турнірах, забив 42 голи та віддав 11 асистів.

Нагадаємо, що Спортинг дозволить Віктору Дьокерешу піти з команди влітку 2025 року. Лісабонський клуб також готовий знизити суму відступних у контракті 26-річного гравця з 83 млн фунтів до 63 млн фунтів. Чинний контракт форварда з клубом розрахований до літа 2028 року.