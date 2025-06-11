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Арсенал хоче підписати таланта Аяксу

Андрій Мошкун — 11 червня 2025, 20:59
Арсенал хоче підписати таланта Аяксу
Йорелл Гато
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"Каноніри" прагнуть посилити захист молодим талантом нідерландського клубу Йореллом Гато.

Про це пише журналіст Альфредо Педулла.

Зазначається, що віцечемпіони Англії вже давно приглядаються до молодого захисника і нарешті готові зробити пропозицію Аяксу.

Гато вважається одним із найбільш перспективних молодих оборонців у своєму віці. З огляду на це, команді Артети потрібно буде виграти конкуренцію за захисника у низки інших європейських клубів.

У минулому сезоні Ередивізії19-річний Гато провів за Аякс 31 матч, в яких він забив 2 голи та віддав 6 асистів. Трансфермаркет оцінює його в 35 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Арсенал цікавиться аргентинцем Гарначо з МЮ.

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