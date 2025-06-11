Арсенал хоче підписати таланта Аяксу
Йорелл Гато
"Каноніри" прагнуть посилити захист молодим талантом нідерландського клубу Йореллом Гато.
Про це пише журналіст Альфредо Педулла.
Зазначається, що віцечемпіони Англії вже давно приглядаються до молодого захисника і нарешті готові зробити пропозицію Аяксу.
Гато вважається одним із найбільш перспективних молодих оборонців у своєму віці. З огляду на це, команді Артети потрібно буде виграти конкуренцію за захисника у низки інших європейських клубів.
У минулому сезоні Ередивізії19-річний Гато провів за Аякс 31 матч, в яких він забив 2 голи та віддав 6 асистів. Трансфермаркет оцінює його в 35 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, що Арсенал цікавиться аргентинцем Гарначо з МЮ.