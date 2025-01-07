Ювентус запропонував Манчестер Юнайтед обмін нападниками

Туринський Ювентус та Манчестер Юнайтед можуть здійснити обмін футболістами у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Talksport.

"Стара синьйора" запропонувала англійському клубу Душана Влаховича в обмін на Джошуа Зіркзе.

Туринці довгий час стежать за прогресом нідерландця, а нещодавно зняли вето з продажу Влаховича, за якого у 2022 році заплатили 83 мільйони євро.

Нагадаємо, Зіркзе приєднався до "манкуніанців" півроку тому за 42,5 млн.

Цього сезону Влахович забив 12 м'ячів і віддав 3 гольові передачі у 25 матчах у всіх турнірах, в той час, як на рахунку Джошуа 4+2 за системою "гол+пас" у 28 поєдинках.

Раніше можливість трансферу Зіркзе прокоментував директор Ювентуса.