Арсенал хоче перенести матч 17-го туру АПЛ через перенасиченість графіка

Володимир Максименко — 11 листопада 2025, 13:35
Лондонський Арсенал подав запит до керівництва АПЛ з проханням перенести мат 17 туру з Евертоном. 

Про це повідомив журналіст BBC Самі Мокбел.

Після того як поєдинок 1/4 фіналу Кубку ліги перенесли на 23 грудня, склалась ситуація, за якої команда має провести два поєдинки за три дні – гра проти "ірисок" запланована на 21 число.

Арсенал вирішив попросити керівництво АПЛ перенести цей матч на день раніше, щоб футболісти мали більше часу для відпочинку. Також може змінитись час стартового свистка – з 16:00 на 22:00 за київським часом.

Після 11 турів Арсенал лідирує у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, набравши 26 очок. У другого Манчестер Сіті 22 залікові бали.

Раніше повідомлялось, що лондонці перервали "суху" переможну серію, яка повторила рекорд 136-річної давнини.

