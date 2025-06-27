Арсенал розпочав переговори щодо трансферу вінгера Крістал Пелес

Один з лідерів Крістал Пелес Еберечі Езе може продовжити кар'єру в одному з лондонських грандів.

Про це повідомляє Talksport.

Так, вінгер "склярів" зацікавив Тоттенгем та Арсенал. "Шпори" довгий час перебували в контакті із Пелес щодо можливого трансферу, але згодом у переговори увірвався Арсенал.

"Каноніри" розглядають можливість підписання Езе на той випадок, якщо не вдасться домовитись із Реалом щодо Родріго Гоеса.

Цікаво, що за повідомленнями відомих інсайдерів, Арсенал вже досяг домовленості з англійцем щодо умов особистого контракту. Зазначимо, що Езе з 2006 по 2011 виховувався в академії "пушкарів".

Минулого сезону вінгер зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та віддав 11 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює 26-річного Езе у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Арсенал визначився із потенційною заміною Томасу Парті.