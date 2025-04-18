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Вундеркінд Арсенала – єдиний захисник АПЛ, якого жодного разу не обіграли

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 13:51
Вундеркінд Арсенала – єдиний захисник АПЛ, якого жодного разу не обіграли
Майлз Льюїс-Скеллі (праворуч)
Getty images

Захисник Арсенала Майлз Льюїс-Скеллі продовжує свій стрімкий прогрес і вже може похизуватись неймовірним досягненням в межах АПЛ.

Про це повідомляє Squawka.

18-річний футболіст є єдиним гравцем чемпіонату, якого ще жодного разу не обіграли один в один. Цей рейтинг стосується лише тих виконавців, які зіграли понад 15 матчів за сезон.

На рахунку Майлза 17 ігор, в яких він в середньому виконує 1.2 відбори, 0,4 перехоплень та 2.2 повернень м'яча. Гравець ще жодного разу не припустився ані гольової помилки, ані тієї, що призвела до удару по воротах.

За цей час Льюїс-Скеллі встиг відзначитись одним забитим м'ячем, а портал Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.

Нагадаємо, напередодні Арсенал вдруге обіграв мадридський Реал на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Майлз Льюїс-Скеллі

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