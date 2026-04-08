Це був справді важкий матч: Артета – про перемогу Арсенала у чвертьфіналі ЛЧ

Денис Іваненко — 8 квітня 2026, 08:59
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився своїми враженнями від виїзної перемоги своєї команди над Спортингом (1:0) у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Іспанський фахівець залишився задоволений виступом підопічних. Він заявив, що це була дуже непроста гра, в якій суперник надійно грав в обороні, через що складно було створювати моменти.

"Дуже задоволений результатом. Перемога в гостях у чвертьфіналі Ліги чемпіонів – особливо проти суперника, який тривалий час не поступався на своєму полі, говорить сама за себе. Це був справді важкий матч. У фінальній третині нам постійно чогось не вистачало – буквально останнього штриха.

Потрібно діяти точніше, швидше ухвалювати рішення та бути ефективнішими, щоб розкривати таку організовану оборону. У нас було кілька хороших підходів, де ми могли забити. У підсумку все вирішив один епізод у кінцівці – чудова комбінація та високий клас наших атакувальних гравців зробили різницю та принесли нам перемогу", – сказав Артета.

Зазначимо, що матч-відповідь між командами відбудеться 15 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари зустрінеться у півфіналі з Барселоною або Атлетико, які визначатимуть сильнішого в очному протистоянні.

Мікель Артета Ліга чемпіонів Арсенал Лондон

