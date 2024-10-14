Слот назвав хавбека, який був краще за Зідана та Іньєсту
Арне Слот
FC Liverpool
Наставник Ліверпуля Арне Слот вважає легенду "червоних" Стівена Джеррарда кращим гравцем, ніж Зінедін Зідан та Андрес Іньєста.
Його слова цитує Liverpool Echo.
"Якби ви запитали мене про це рік тому, я б, ймовірно, сказав, що Іньєста. Але я думаю, що зараз я виберу Стівена Джеррарда.
Він був кращим гравцем. У Іньєсти та Зідана були набагато сильніші товариші по команді, ніж у Стіва. Я не кажу, що у Джерарда були погані товариші по команді, ні, але вони були явно слабшими за інших зірок, які грали із Зінедіном та Іньєстою", – сказав Слотт.
Нагадаємо, нещодавно нідерландський фахівець перевершив досягнення Гвардіоли та Клоппа в АПЛ.