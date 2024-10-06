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Перевершив Гвардіолу та Клоппа: новий наставник Ліверпуля показав найкращий тренерський старт в історії АПЛ

Ігор Чернявський — 6 жовтня, 16:30
Перевершив Гвардіолу та Клоппа: новий наставник Ліверпуля показав найкращий тренерський старт в історії АПЛ
ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот оновив рекорд за кількістю набраних очок у перших семи турах Англійської Прем’єр-ліги.

Відповідну статистику наводить Watch LFC.

Жодному іншому тренеру раніше не вдавалося стартувати в АПЛ з шести перемог у семи матчах з різницею м’ячів 13:2. У сезоні-2016/17 Пеп Гвардіола також стартував у Манчестер Сіті з шести перемог у семи матчах, але в "містян" тоді була гірша різниця забитих та пропущених.

Зазначимо, що єдиної поразки під керівництвом Слота мерсисайдці зазнали від Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, нідерландський фахівець змінив Юргена Клоппа, який вирішив піти з Ліверпуля після 9 років у клубі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Арне Слот

Арне Слот

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