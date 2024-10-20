Слот: Усі рішення у матчі з Челсі були не в нашу користь

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот залишився незадоволеним рівнем суддівства у матчі 8 туру АПЛ з Челсі (2:1).

Цитує тренера ВВС.

"У нас було багато важких матчів, але цей, мабуть одним з найважчим. Можливо, через кількість якісних гравців і структуру, яку вони мають. Ми так сильно захищалися всією командою. Був неймовірний темп роботи.

Чим кращі команди, з якими ви зіткнулися, тим більше вам потрібно боротися. В АПЛ так багато хороших команд, тому, якщо ви хочете виграти, вам принаймні потрібно боротися.

Головним рішенням, яке було проти нас – це скасувати рішення рефері про пенальті за допомогою ВАР. Це могла бути зовсім інша гра, якби ми повели 2:0. Всі рішення були не на нашу користь, скажімо так", – сказав Слот.