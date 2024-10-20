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Слот: Усі рішення у матчі з Челсі були не в нашу користь

Олександр Булава — 20 жовтня, 22:35
Слот: Усі рішення у матчі з Челсі були не в нашу користь
Арне Слот
FC Liverpool

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот залишився незадоволеним рівнем суддівства у матчі 8 туру АПЛ з Челсі (2:1).

Цитує тренера ВВС.

"У нас було багато важких матчів, але цей, мабуть одним з найважчим. Можливо, через кількість якісних гравців і структуру, яку вони мають. Ми так сильно захищалися всією командою. Був неймовірний темп роботи.

Чим кращі команди, з якими ви зіткнулися, тим більше вам потрібно боротися. В АПЛ так багато хороших команд, тому, якщо ви хочете виграти, вам принаймні потрібно боротися.

Головним рішенням, яке було проти нас – це скасувати рішення рефері про пенальті за допомогою ВАР. Це могла бути зовсім інша гра, якби ми повели 2:0. Всі рішення були не на нашу користь, скажімо так", – сказав Слот.

Перемога дозволила Ліверпулю зберегти лідерство у турнірній таблиці чемпіонату Англії з 21 очком в активі.

Наступний матч команда зіграє 23 жовтня у Лізі чемпіонів проти Лейпцига.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Челсі Арне Слот

Арне Слот

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