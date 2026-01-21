Бенфіка Судакова та Трубіна зіграє з Ювентусом, Марсель прийме Ліверпуль у 7 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 21 січня, продовжиться основний етап Ліги чемпіонів УЄФА матчами 7 туру.

Розпочнеться ігровий день матчем між Галатасараєм та Атлетико, а також Карабах прийме Айнтрахт.

Пізніше Барселона завітає в гості до Славії, Марсель зустрінеться з Ліверпулем, а Бенфіка, за яку виступають Георгій Судаков та Анатолій Трубін зустрінеться з туринським Ювентусом.

Перегляд матчів в Україні буде доступний на медіасервісі MEGOGO.

Ліга чемпіонів УЄФА

Етап ліги, 7 тур, 21 січня

19:45. Галатасарай – Атлетико Мадрид

19:45. Карабах – Айнтрахт Франкфурт

22:00. Аталанта – Атлетик

22:00. Баварія – Рояль Уніон

22:00. Марсель – Ліверпуль

22:00. Ньюкасл Юнайтед – ПСВ

22:00. Славія – Барселона

22:00. Челсі – Пафос

22:00. Ювентус – Бенфіка

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів УЄФА