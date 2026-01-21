Бенфіка Судакова та Трубіна зіграє з Ювентусом, Марсель прийме Ліверпуль у 7 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 21 січня, продовжиться основний етап Ліги чемпіонів УЄФА матчами 7 туру.
Розпочнеться ігровий день матчем між Галатасараєм та Атлетико, а також Карабах прийме Айнтрахт.
Пізніше Барселона завітає в гості до Славії, Марсель зустрінеться з Ліверпулем, а Бенфіка, за яку виступають Георгій Судаков та Анатолій Трубін зустрінеться з туринським Ювентусом.
Перегляд матчів в Україні буде доступний на медіасервісі MEGOGO.
Етап ліги, 7 тур, 21 січня
19:45. Галатасарай – Атлетико Мадрид
19:45. Карабах – Айнтрахт Франкфурт
22:00. Аталанта – Атлетик
22:00. Баварія – Рояль Уніон
22:00. Марсель – Ліверпуль
22:00. Ньюкасл Юнайтед – ПСВ
22:00. Славія – Барселона
22:00. Челсі – Пафос
22:00. Ювентус – Бенфіка