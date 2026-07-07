Аргентина – Єгипет: відео голів 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026

У вівторок, 7 липня, відбувається матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Аргентини та Єгипту.

Вже на старті першого тайму єгиптяни зуміли вийти вперед, реалізувавши штрафний удар. Яссер Ібрагім головою замкнув навіс Марвана Аттії.

🚨🚨 YASSER IBRAHIM OPENS THE SCORING FOR EGYPT! 🤯🇪🇬



Argentina 0-1 Egypt.pic.twitter.com/02SJKVKXwZ — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 7, 2026

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом матчу підопічних Ліонеля Скалоні, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,36. Нічия – 5,00. Виграш "фараонів" – 9,50.

Прохід "альбіселесте" до наступної стадії турніру – 1,16. На те, що африканці проб'ються до 1/4 фіналу – 5,50.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Аргентина в додатковий час пройшла Кабо-Верде. Єгипет у серії пенальті здолав Австралію.

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