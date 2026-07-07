Аргентина – Єгипет: відео голів 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026
У вівторок, 7 липня, відбувається матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Аргентини та Єгипту.
Вже на старті першого тайму єгиптяни зуміли вийти вперед, реалізувавши штрафний удар. Яссер Ібрагім головою замкнув навіс Марвана Аттії.
Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом матчу підопічних Ліонеля Скалоні, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,36. Нічия – 5,00. Виграш "фараонів" – 9,50.
Прохід "альбіселесте" до наступної стадії турніру – 1,16. На те, що африканці проб'ються до 1/4 фіналу – 5,50.
Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Аргентина в додатковий час пройшла Кабо-Верде. Єгипет у серії пенальті здолав Австралію.
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