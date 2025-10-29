Аргентина випустила монету з легендарним голом Марадони на честь ЧС-2026

Центральний банк Аргентини (BCRA) представив унікальну срібну монету, присвячену чемпіонату світу з футболу 2026 року.

На ній зображено траєкторію знаменитого гола Дієго Марадони у матчі проти Англії на Мундіалі-1986 у Мексиці – того самого, який увійшов в історію як "гол століття".

Монета стала частиною міжнародної програми пам’ятних випусків до ЧС-2026, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Випуск присвячено 40-річчю того легендарного моменту, коли Марадона обіграв чотирьох англійців і воротаря Пітера Шилтона, подарувавши Аргентині перемогу 2:0.

Тираж монети – лише 2500 штук, кожна вагою 27 грамів і діаметром 40 мм. Вартість – символічні 10 доларів США.

Монету виготовлено зі срібла 925 проби, а дизайн створили фахівці Центрального банку Аргентини спільно з Королівським монетним двором Іспанії. Також буде створена і золота версія монети, але придбати її можна буде лише за межами країни.

На лицьовій стороні – футбольний м’яч, що ніби пролітає крізь монету, а на звороті – схематичне зображення траєкторії того самого голу Марадони.

🇦🇷🏦 El BCRA lanza una moneda para el Mundial 2026 con el gol de Maradona a los ingleses: cuesta $253.000 y habrá a disposición 2.500 ejemplares



Habrá una versión de oro, pero no estará disponible en la Argentina



La entidad ya había acuñado monedas para los últimos mundiales pic.twitter.com/K5ZfHpoRbL — Finanzas Argy 🇦🇷 (@FinanzasArgy) October 28, 2025

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада 2020 року від серцевого нападу в віці 60 років. Після його смерті було відкрито розслідування щодо причетності лікарів до смерті легенди футболу.

Обвинуваченими є нейрохірург Леопольдо Луке, психіатр Агустіна Косачова, психолог Карлос Діас, медичний координатор Ненсі Форліні, координатор медсестер Маріано Перроні, клінічний лікар Педро Пабло Ді Спанья та медсестра Рікардо Альмірон. Їм загрожує від 8 до 25 років позбавлення волі.