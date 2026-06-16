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Аргентина – Алжир: чи зможуть чинні чемпіони з перемоги стартувати на ЧС-2026

Денис Іваненко — 16 червня 2026, 08:44
Аргентина – Алжир: чи зможуть чинні чемпіони з перемоги стартувати на ЧС-2026
Аргентина – Алжир, коефіцієнти на матч ЧС-2026
Getty Images

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу, в якому зустрінуться збірні Аргентини й Алжиру.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Ліонеля Скалоні, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,40. Нічия – 4,75. Виграш африканців – 9,00.

Поєдинок відбудеться 17 червня на "Ерроухед Стедіум" в Канзасі. Стартовий свисток пролунає о 4:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 5 червня 2007 року. Тоді Аргентина здолала Алжир із рахунком 4:3.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу J. Разом із ними за вихід у плейоф також боротимуться Австрія та Йорданія.

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BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

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