Майбутнє Коло Муані в Ювентусі під питанням після відходу Мотти

Орендований у ПСЖ Рандаль Коло Муані може залишити туринський Ювентус вже цього літа попри доволі потужний старт кар'єри в Італії.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Француз забив п'ять м'ячів у перших трьох поєдинках за "Стару синьйору", але згодом Тьяго Мотту звільнили з посади головного тренера, а сам форвард за наступні дев'ять матчів записав на свій рахунок лише дві результативні передачі.

#KoloMuani’s future at #Juventus are currently in doubt. He was a key-player and untouchable with Thiago #Motta, while #Juve are now evaluating if re-signing him on a permanent deal (#PSG want €60M) or working to try sign another striker in the summer transfer window. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 1, 2025

ПСЖ хоче отримати за свого футболіста 60 мільйонів євро – у Турині не впевнені у доцільності такого трансферу на тлі невизначеності із майбутнім постійним тренером.

Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює Коло Муані у 30 млн євро.

Раніше Ігор Тудор прокоментував свою дебютну перемогу на чолі Ювентуса.