Майбутнє Коло Муані в Ювентусі під питанням після відходу Мотти
Рандаль Коло Муані
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Орендований у ПСЖ Рандаль Коло Муані може залишити туринський Ювентус вже цього літа попри доволі потужний старт кар'єри в Італії.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Француз забив п'ять м'ячів у перших трьох поєдинках за "Стару синьйору", але згодом Тьяго Мотту звільнили з посади головного тренера, а сам форвард за наступні дев'ять матчів записав на свій рахунок лише дві результативні передачі.
ПСЖ хоче отримати за свого футболіста 60 мільйонів євро – у Турині не впевнені у доцільності такого трансферу на тлі невизначеності із майбутнім постійним тренером.
Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює Коло Муані у 30 млн євро.
Раніше Ігор Тудор прокоментував свою дебютну перемогу на чолі Ювентуса.