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АПЛ запровадила два трансферних вікна влітку: відома причина

27 березня 2025, 17:30
АПЛ запровадила два трансферних вікна влітку: відома причина

Англійська Прем'єр-ліга прийняла рішення затвердити два трансферних вікна влітку.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Причиною такого нововведення стало проведення з 15 червня по 13 липня Клубного чемпіонату світу.

Через винятковий період реєстрації гравців, пов’язаний з КЧС, вікно відкриється раніше, ніж зазвичай, а саме 1 червня, а закриється 10 червня.

Мета – дозволити командам-учасницям доповнити свої склади перед стартом турніру та повернути орендованих футболістів.

16 червня трансферне вікно знову відкриється, а закриється 1 вересня.

Раніше ФІФА оголосила про рекордні призові клубного чемпіонату світу в один мільярд доларів. Він пройде в розширеному форматі на 32 команди. Фінал турніру відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі.

Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС.

Чемпіонат Англії, АПЛ Клубний чемпіонат світу

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