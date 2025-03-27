АПЛ запровадила два трансферних вікна влітку: відома причина
Англійська Прем'єр-ліга прийняла рішення затвердити два трансферних вікна влітку.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Причиною такого нововведення стало проведення з 15 червня по 13 липня Клубного чемпіонату світу.
Через винятковий період реєстрації гравців, пов’язаний з КЧС, вікно відкриється раніше, ніж зазвичай, а саме 1 червня, а закриється 10 червня.
Мета – дозволити командам-учасницям доповнити свої склади перед стартом турніру та повернути орендованих футболістів.
16 червня трансферне вікно знову відкриється, а закриється 1 вересня.
Раніше ФІФА оголосила про рекордні призові клубного чемпіонату світу в один мільярд доларів. Він пройде в розширеному форматі на 32 команди. Фінал турніру відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі.
Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС.