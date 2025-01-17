Моєсу вистачило всього чотирьох днів на чолі Евертона, щоб "перегоріти"

Головний тренер Евертона Девід Моєс зізнався, що вже через чотири дні після початку роботи на чолі "ірисок" він відчуває "вигоряння".

Про це повідомляє The Independent.

Причиною того, що 61-річний шотландець, який повернувся до клубу 11 січня, так швидко "перегорів", став пошук варіантів того, як його команда може виправити проблему слабкої реалізації.

"Наразі я маю знайти спосіб, як команді досягти результату. Я тут лише кілька днів, але вже майже "перегорів", дивлячись на те, як ми можемо забивати більше голів і як ми можемо отримати гравців, які можуть це робити. З тим складом, який у нас є, всі кажуть: "Як ти збираєшся це зробити?". Якщо ми візьмемо когось іншого, це нормально, але ми повинні знайти шляхи всередині команди, ми повинні створювати голи, забивати голи і покращувати нашу атакувальну гру", – сказав Моєс.

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Після 20 зіграних турів АПЛ Евертон має на своєму рахунку всього 15 голів. Тільки Саутгемптон, який посідає останнє місце, забив менше (13).

Найращими бомбардирами клубу з Ліверпуля в чемпіонаті є Двайт МакНіл та Іліман Ндіає – обидва забили по три голи.

В наступному турі Евертон на своєму полі прийматиме Тоттенгем. Гра за участі команди Віталія Миколенка відбудеться у неділю, 19 січня.