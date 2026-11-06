Евертон з асистом Миколенка переграв Ковентрі в АПЛ

У стартовому матчі 10 туру Англійської Прем'єр-ліги Евертон вдома на "Гілл Дікінсон Стедіум" переграв Ковентрі.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

Івуарійський нападник Янн Гбоо вивів гостей вперед на старті другого тайму. "Іриски" відповіли влучним ударом Тьєрно Баррі, який головою замкнув навіс Віталія Миколенка з флангу. Для українця – це перша результативна дія у сезоні.

За 5 хвилин Баррі оформив дубль, а на 81-й хвилині Дьюсбері-Голл встановив остаточний рахунок в протистоянні.

Чемпіонат Англії – АПЛ

10 тур, 6 листопада

Евертон – Ковентрі 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 52 Гбоо, 1:1 – 56 Баррі, 2:1 – 61 Баррі, 3:1 – 81 Дьюсбері-Голл

"Іриски" здобули 16 очок та наразі посідають 5-те місце в турнірній таблиці першості. Ковентрі з 9 балами йде 16-м.

Напередодні головний тренер Евертона Девід Моєс висловився про ситуацію навколо скандальної зірки команди Джека Гріліша.