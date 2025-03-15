Евертон з Миколенком врятувався від поразки у матчі з Вест Гемом, Ман Сіті зіграв унічию з Брайтоном

У суботу, 15 березня, п'ятьма матчами стартував 29-й тур Англійської Прем'єр-ліги сезону 2024/25.

Так, Евертон Віталія Миколенка врятувався у зустрічі проти Вест Гема, продовживши свою безпрограшну серію 6 поєдинків. Українець вийшов у старті та провів повну гру, допомігши "ірисками" уникнути поразки.

Чергова невдача спіткала і Манчестер Сіті, який втратив очки в поєдинку проти Брайтона, зігравши внічию 2:2. В інших матчах Саутгемптон поступився Вулвергемптону, а Ноттінгем без проблем переграв Іпсвіч.

Закриватиме ігровий день зустріч Борнмута та Брентфорда, за які грають українці Ілля Забарний та Єгор Ярмолюк відповідно. Забарний, який пропустив кілька матчів через червону картку, розпочне гру зі старту, водночас Ярмолюк почне з лави запасних. Старт "українського дербі" о 19:30.

Чемпіонат Англії – АПЛ

29 тур, 15 березня

Евертон – Вест Гем 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 67 Соучек, 1:1 – 90+1 О'Браєн

Іпсвіч – Ноттінгем 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 35 Міленкович, 0:2 – 37 Еланга, 0:3 – 41 Еланга, 1:3 – 82 Каюсте, 1:4 – 83 Жота, 2:4 – 90+3 Герст

Манчестер Сіті – Брайтон 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 11 Голланд (пен), 1:1 – 21 Еступіньян, 2:1 – 39 Мармуш, 2:2 – 48 Хусанов (аг)

Саутгемптон – Вулвергемптон 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Ларсен, 0:2 – 47 Ларсен, 1:2 – 75 Онуачу

19:30 Борнмут – Брентфорд

Раніше стало відомо, що зірковий нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став першим футболістом в історії Англійської Прем'єр-ліги, який зробив 100 гольових дій менше ніж за 100 матчів.