Партнер Забарного претендує на звання найкращого гравця місяця в АПЛ
Ілля Забарний та Дін Хейсен
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Партнер Іллі Забарно по Борнмуту, Дін Хейсен, претендує на звання найкращого гравця АПЛ у січні.
Про це повідомляє пресслужба змагання.
За це звання 19-річний нідерландець посперечається із Філом Фоденом, Александром Ісаком, Коуді Гакпо та іншими.
Список претендентів:
- Філ Фоден, Манчестер Сіті (4 матчі/6+2 за системою "гол+пас");
- Коуді Гакпо, Ліверпуль (4/3+1);
- Дін Хейсен, Борнмут (4/2 матчі "на нуль");
- Александр Ісак, Ньюкасл (4, 6+1);
- Джастін Клюйверт, Бормунт (4, 5+2);
- Жан-Філіп Матета, Крістал Пелас (4/4);
- Брайан Мбемо, Брентфорд (4/3+1);
Зазначимо, що найкращим гравцем грудня став нападник Ньюкасла Александр Ісак.
Раніше Забарний допоміг Борнмуту розгромити Ноттінгем Форест та встановити історичне досягнення.