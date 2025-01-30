Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Партнер Забарного претендує на звання найкращого гравця місяця в АПЛ

Володимир Максименко — 30 січня 2025, 18:34
Партнер Забарного Хейсен може стати гравцем місяця в АПЛ
Ілля Забарний та Дін Хейсен
Getty images

Партнер Іллі Забарно по Борнмуту, Дін Хейсен, претендує на звання найкращого гравця АПЛ у січні.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

За це звання 19-річний нідерландець посперечається із Філом Фоденом, Александром Ісаком, Коуді Гакпо та іншими.

Список претендентів:

  • Філ Фоден, Манчестер Сіті (4 матчі/6+2 за системою "гол+пас");
  • Коуді Гакпо, Ліверпуль (4/3+1);
  • Дін Хейсен, Борнмут (4/2 матчі "на нуль");
  • Александр Ісак, Ньюкасл (4, 6+1);
  • Джастін Клюйверт, Бормунт (4, 5+2);
  • Жан-Філіп Матета, Крістал Пелас (4/4);
  • Брайан Мбемо, Брентфорд (4/3+1);

Зазначимо, що найкращим гравцем грудня став нападник Ньюкасла Александр Ісак.

Раніше Забарний допоміг Борнмуту розгромити Ноттінгем Форест та встановити історичне досягнення.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний Александер Ісак Коді Гакпо

Ілля Забарний

Забарний б’є рекорди з клубом, а Довбик забиває вирішальний м’яч. Як там наші зіграли
Найкраща пара захисників у АПЛ: Забарний з партнером відзначилися унікальним досягненням
Борнмут розгромив Ноттінгем, Миколенко допоміг Евертону здолати Брайтон, Ман Сіті переграв Челсі в 23 турі АПЛ
Історичний матч: Забарний допоміг Борнмуту повторити клубний рекорд
Миколенко та Забарний дізналися оцінки за переможні матчі своїх клубів у 23 турі АПЛ

Останні новини