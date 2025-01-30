Партнер Забарного претендує на звання найкращого гравця місяця в АПЛ

Ілля Забарний та Дін Хейсен

Партнер Іллі Забарно по Борнмуту, Дін Хейсен, претендує на звання найкращого гравця АПЛ у січні.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

За це звання 19-річний нідерландець посперечається із Філом Фоденом, Александром Ісаком, Коуді Гакпо та іншими.

Список претендентів:

Філ Фоден, Манчестер Сіті (4 матчі/6+2 за системою "гол+пас");

Коуді Гакпо, Ліверпуль (4/3+1);

Дін Хейсен, Борнмут (4/2 матчі "на нуль");

Александр Ісак, Ньюкасл (4, 6+1);

Джастін Клюйверт, Бормунт (4, 5+2);

Жан-Філіп Матета, Крістал Пелас (4/4);

Брайан Мбемо, Брентфорд (4/3+1);

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Зазначимо, що найкращим гравцем грудня став нападник Ньюкасла Александр Ісак.

Раніше Забарний допоміг Борнмуту розгромити Ноттінгем Форест та встановити історичне досягнення.