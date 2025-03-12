Салах та Ліверпуль не можуть домовитися про новий контракт

Єгипетський нападник Мохамед Салах не може домовитися про продовження контракту з Ліверпулем.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Переговори між гравцем і клубом тривають. Керівництво "червоних" має намір зберегти гравця та зберігає оптимізм щодо досягнення угоди.

Нагадаємо, що контракт Мохамеда Салаха з Ліверпулем завершується наприкінці поточного сезону. Сторони досі не домовилися щодо нової угоди, що вимусило форварда шукати альтернативні варіанти продовження кар’єри.

Раніше повідомлялося про те, що від підписання Салаха відмовився ПСЖ. Проте за інформацією іспанських ЗМІ єгипетський футболіст запропонував свої послуги Барселоні.

У поточному сезоні на рахунку Мохамеда Салаха 32 голи та 22 асисти в 41 матчі за Ліверпуль у всіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює 32-річного єгиптянина в 55 млн євро.