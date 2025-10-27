Порушення традицій: АПЛ скасує "Боксін Дей" у 2025 році

Футбольні фанати Англійської Прем'єр-ліги не зможуть розраховувати на традиційно велику кількість матчів у так званий "Боксін Дей" цього року.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, на 26 грудня в АПЛ заплановане проведення всього одного поєдинку. Хто саме зіграє цього дня – ще невідомо.

Керівництво ліги було вимушене втрутитися у календар чемпіонату Англії через тиск розширення турнірів УЄФА, а також перехід Кубку Англії на проведення матчів тільки по вихідних.

АПЛ контрактно зобов'язана забезпечити мовникам 33 ігрові вікенди та повинна виконати свою обіцянку. І хоча остаточного рішення ще не прийнято, "Боксін Дей" буде розглядатися керівництвом ліги як звичайна п'ятниця сезону (26 грудня – п'ятниця), і тому на цей день буде заплановане проведення тільки одного матчу.

Вся решта ігор, які в інші роки були б частиною "Боксін Дей", проходитимуть 27-29 грудня (субота, неділя, понеділок), що дозволить АПЛ виконати контрактні зобов'язання щодо 33 ігрових вікендів.

У керівництва ліги заплановане проведення переговорів, але ті, хто обізнаний з цим питанням, вважають, що зміни малоймовірні. При цьому очікується, що все повернеться до норми вже наступного року. Цікаво, що зовсім інша історія охоплює Чемпіоншип, Лігу 1 та 2, де традиція не буде порушена.

Перший матч у "Боксін Дей" відбувся у 1888 році. Востаннє в межах "Боксін Дей" було проведено менше трьох матчів у 1982 році, коли фанати взагалі залишилися без футболу на Різдво. У 2014 році головна англійська традиція футболу також випала на п'ятницю, але тоді відбулися усі заплановані матчі.

