Миколенко – у старті Евертона на матч із Сандерлендом

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у старті команди на матч 11 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Сандерленда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для українця це буде сьомий матч у поточному сезоні чемпіонаті Англії. Наразі в його активі немає результативних дій.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta.

Евертон має в активі 11 очок та перебуває на 15-й сходинці турнірної таблиці. У Сандерленда 17 балів та сьома позиція.

У поточному сезоні українець провів 8 матчів у всіх турнірах.

Напередодні повідомлялося, що Миколенко може незабаром підписати нову угоду з Евертоном. Англійський клуб розпочав роботу над продовженням контракту з футболістом, який став одним із ключових гравців оборони мерсисайдців.