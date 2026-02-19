Арсенал через автогол у компенсований час не зміг обіграти Вулвергемптон у 27 турі АПЛ

У середу, 18 лютого, відбувся стартовий матч 27 туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26, в якому Арсенал на виїзді зіграв унічию з аутсайдером першості Вулвергемптоном.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

"Каноніри" по ходу зустрічі вели у рахунку після голів Саки на Інкапіє, але згодом розгубили всю перевагу. На другий гол лондонців "вовки" відповіли м'ячем від Буену, а вже у компенсований арбітром час у власні ворота "снаряд" переправив Калафіорі.

Арсенал із 58 очками продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ, але майже впритул до команди Артети може наблизитися Манчестер Сіті, який свій матч ще не зіграв, маючи 53 залікових бали.

Чемпіонат Англії – АПЛ

27 тур, 18 лютого

Вулвергемптон – Арсенал 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Сака, 0:2 – 56 Інкапіє, 1:2 – 61 Буену, 2:2 – 90+4 Калафіорі

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у попередньому турі Арсенал також втратив очки, зігравши унічию з Брентфордом Єгора Ярмолюка.