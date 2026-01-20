Українська правда
Брайтон врятувався від поразки Борнмуту в заключному матчі 22 туру АПЛ

Олексій Мурзак — 20 січня 2026, 00:08
Брайтон врятувався від поразки Борнмуту в заключному матчі 22 туру АПЛ

У понеділок, 19 січня, відбувся заключний матч 22 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Борнмут на виїзді зіграв унічию з Брайтоном.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

На 32-й хвилині гостей вперед вивів Таверньє, який реалізував пенальті, однак вже у компенсований до другого тайму час Кастулас врятував для господарів нічию.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
22 тур, 19 січня

Брайтон – Борнмут 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Таверньє (пен), 1:1 – 90+1 Кастулас

Нагадаємо, 18 січня Вулвергемптон відібрав очки у Ньюкасла, а Евертон з Миколенком переграв Астон Віллу.

Чемпіонат Англії, АПЛ

