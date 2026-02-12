Брентфорд Ярмолюка зупинив Арсенал у 26 турі АПЛ

У четвер, 12 лютого, відбувся заключний матч 26 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Брентфорд вдома зіграв внічию з Арсеналом.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

"Каноніри" вийшли вперед на 61-й хвилині після голу Чуквунонсо Мадуеке. Господарі відігрались за 10 хвилин – влучний удар в активі Кіна Льюїса-Поттера.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк розпочав гру у стартовому складі та на 73-й хвилині був замінений на Джордана Хендерсона.

Чемпіонат Англії – АПЛ

26 тур, 12 лютого

Брентфорд – Арсенал 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 61 Мадуеке, 1:1 – 71 Льюїс-Поттер

Напередодні Ліверпуль здобув перемогу над Сандерлендом, а Манчестер Сіті обіграв Фулгем.