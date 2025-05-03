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Астон Вілла перемогла Фулгем у матчі-відкритті 35 туру АПЛ

Олексій Мурзак — 3 травня 2025, 17:09
Астон Вілла перемогла Фулгем у матчі-відкритті 35 туру АПЛ

У суботу, 3 травня, матчем між Астон Віллою та Фулгемом стартував 35-й тур Англійської Прем'єр-ліги сезону 2024/25.

Перемогу з рахунком 1:0 святкувала команда з Бірмінгема. Єдиний гол на 12-й хвилині першого тайму забив Юрі Тілеманс. У "дачників" залишалося багато часу для того, щоб бодай відігратися, однак господарі поля надійно зіграли в обороні.

Також сьогодні відбудуться ще 3 матчі. Найцікавішим для українського вболівальника буде зустріч Арсенала з Борнмутом, за який грають українці Олександр Зінченко та Ілля Забарний відповідно. Цей поєдинок закриватиме ігровий день, початок о 19:30.

Раніше пройдуть ще два матчі – Лестер зіграє проти Саутгемптона, а Евертон Віталія Миколенка прийме Іпсвіч.

Чемпіонат Англії – АПЛ
35 тур, 3 травня

Астон Вілла – Фулгем 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 12 Тілеманс

  • 17:00 Евертон – Іпсвіч
  • 17:00 Лестер – Саутгемптон
  • 19:30 Арсенал – Борнмут

Нагадаємо, у матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вдома розгромив Тоттенгем із рахунком 5:1. Ця перемога дозволила "мерсисайдцям" достроково стати чемпіоном Англії.

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Астон Вілла

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