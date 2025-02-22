Брентфорд з Ярмолюком розгромив Лестер у 26 турі АПЛ

21 лютого матчем Лестера та Брентфорда стартував 26-й тур Англійської Прем'єр-ліги, в якому перемогу з рахунком 4:0 здобули гості.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк з'явився на полі після перерви, однак результативними діями не відзначився. Після цієї перемоги Брентфорд із 37 очками піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці. Лестер залишився 19-м (17 очок).

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

26 тур, 21 лютого

Лестер – Брентфорд 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 17 Вісса, 0:2 – 27 Мбеммо, 0:3 – 32 Нергор, 0:4 – 89 Карвалью

Нагадаємо, у перенесеному матчі Ліверпуль в гостях не зміг обіграти Астон Віллу, закрутивши інтригу чемпіонського титулу.