Зірковий гравець Атлетико не хоче покидати клуб

Нападник Атлетико та збірної Франції Антуан Грізманн має намір залишитися в мадридському клубі.

Про це повідомляє видання AS.

Керівництво клубу та футболіст провели переговори під час паузи на ігри збірних та зійшлися на тому, що обидві сторони хочуть продовжити.

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне задоволений виступами Грізамнна в нинішньому сезоні, тому клуб готовий підписати нову угоду з гравцем.

Раніше повідомлялося, що попри чинний контракт до літа 2026 року, француз сам попросив клуб про трансфер через сімейні обставини.

Також за інформацією Relevo Антуан вже розпочав переговори з Лос-Анджелесом, у складі якого грає ексфорвард Арсенала та Челсі Олів'є Жиру.

У поточній кампанії Грізманн зіграв 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 7 результативних передач.